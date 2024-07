Carrière Nicole den Dulk ten einde

Er is een einde gekomen aan de carrière van Nicole den Dulk, die uiterst succesvol was in de internationale paradressuur. Den Dulk was jarenlang een vaste waarde van het Nederlandse para-dressuurteam en nam deel aan vier EK's, twee WK's en de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Zes van deze kampioenschappen reed ze met Wallace (v. Future).

Den Dulk maakte in 2013 haar debuut op een internationaal kampioenschap, toen met Fifty Fifty (v. Florestan) op het EK in Herning. Daarna waren er nog drie EK’ (2015, 2017 en 2019), twee WK’s (2014 en 2018) en ook op de Paralympische Spelen van 2016 was Den Dulk erbij. In 2022 besloot de amazone, die al jaren in België woont, om de Belgische nationaliteit aan de nemen.

Niet vrijwillig

“Na elf jaar topsport stop ik definitief met paardrijden. Niet vrijwillig maar mijn lichaam geeft aan dat ik toch echt iets anders moet gaan doen. Sinds 2016 worstel ik met mijn ‘gat’ op mijn bil en na meerdere operaties dacht ik dat het goed ging maar helaas. Onder de huid speelt er van alles en dan is paardrijden niet de beste sport gezien het feit dat ik al de hele dag zit. Een moeilijke beslissing”, aldus Nicole den Dulk op sociale media.

Wallace met pensioen

Den Dulks toppaard Wallace, die in december 2023 zijn laatste internationale wedstrijd liep, mag van zijn pensioen genieten. “Wally is nu 21 en gaat lekker met wedstrijdpensioen, ik blijf hem nog wel een beetje rijden gelukkig. Hij is nog zo fit. Voor Jackpot en Joey ben ik op zoek naar een heel fijn huisje.”

Intens genoten

Den Dulk krijgt terug op een mooie tijd waarin ze vele team- en individuele medailles won. “Ik wil echt iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan een supermooie carrière en vooral paardentijd. Ik heb heel veel geleerd en intens genoten van al mijn kanjers; Benedict, Fifty, Wally, Bubbles, Joey, Jackpot en Icaya. Ik ben heel blij dat de liefste Wally bij mij blijft en ik hoop dat hij nog heel lang kan genieten van zijn pensioen. Hij is echt goud waard en ben hem eeuwig dankbaar.”

