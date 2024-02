Claire Overweg en Maud Haarhuis winnen op openingsdag Al Shaqab

Het internationale concours in Al Shaqab, Doha is vanochtend van start gegaan met de paradressuur. In Grade I stuurde Claire Overweg de Ferdeaux-zoon Jackson B met 71,042% naar de overwinning en in Grade III zette Maud Haarhuis met Baron (v. Painted Black) de winnende score neer. Ook Melissa Janssen en Lotte Krijnsen deden goede zaken op de openingsdag.

In de Grand Prix van Grade I werd het een unanieme overwinning voor Claire Overweg. Ze bleef haar enige concurrent in deze rubriek, Michail Kalarakis met Eros CS (v. Espriwall) met ruim drie procent voor.

Maud Haarhuis ruimschoots aan de leiding

In Grade III gingen drie combinaties de strijd met elkaar aan. Maud Haarhuis reed Baron naar 73,50%. Lotte Krijnsen kwam met Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) het dichtst in de buurt met haar score van 70,222%. Adib El Sarakby uit Egypte kwam met 63,889% niet bij de twee Nederlandse amazones in de buurt.

Janssen tweede

In de eveneens drie combinaties tellende Grade IV ging Melissa Janssen met Royal Rubinstein (v. Rubin Royal OLD) een heel eind richting de 71%, maar dat was niet genoeg voor de eerste prijs. De Amerikaanse Kate Shoemaker zag haar proef met de Vitalis-dochter Vianne gewaardeerd worden met 73,843%.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl