De Reu, Cevaal, De Jong en Janssen scoren op KNHS Para Dressuur Trophy Zuidwolde

Afgelopen zondag werd in Zuidwolde een selectie van de KNHS Para Dressuur Trophy verreden. In Grade II en III realiseerden Maud de Reu met Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair) en Loes Cevaal met Happy Hero II (v. Hohenstein) de hoogste scores. In Grade IV en V van dit meetmoment waren Britney de Jong met Caramba (v. Tuschinski) en Melissa Janssen met Dreamy-Boy (v. Dream On) goed op dreef.

De individuele proef van Maud de Reu werd beloond met 72,35%. “Een proef met een mooie oprichting. Het was een nette en vrijwel foutloze voorstelling. Webron mag nog iets actiever in de draf”, vertelt bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink. Loes Cevaal kwam tot scores van 71,59% in de landenproef en 71,32% in de individuele proef. “Loes had wat foutjes in de tweede proef, omdat haar paard moest mesten, maar verder waren haar proeven prettig om naar te kijken. Het beeld wordt steeds constanter. De stap kan nog iets losgelatener en wat meer naar de hand toe.”

Gemakkelijk beeld

Britney de Jong kreeg scores van 72,97% en 72,80%. “Britney had twee hele goede proeven. Het beeld wordt steeds meer door het lijf, in combinatie met meer activiteit en een gemakkelijk beeld.” Melissa Janssen realiseerde in de landenproef 70,75%, in de individuele proef deed ze er met 72,99% een flinke schep bovenop. “Melissa reed twee fijne proeven. De eerste proef was iets gehaast. De tweede mooi op het achterbeen, verzameld en een afgewerkt beeld.

Veel allure

Demi Uijtewaal bracht Winando RFS (v. Jetset-D) uit in beide proeven, hun beste resultaat behaalden ze met 71,38% in de landenproef. “Demi reed een goede landenproef. Het beeld was met veel allure en uitstraling. Soms mag haar paard nog iets meer over de rug, met name in stap”, aldus de bondscoach.

Bron: Persbericht