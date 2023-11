Deelnemers KNHS Para Dressuur Trophy Kronenberg bekend

Na de drie selectiewedstrijden van de KNHS Para Dressuur Trophy zijn de combinaties bekend die deel mogen nemen aan de kwalificatiewedstrijd op CDI Kronenberg. Dat zijn negen combinaties waaronder, Sanne Voets en Demi Haerkens, die deel uitmaakten van het Nederlands para-dressuurteam dat vorig jaar op het WK in Herning en dit jaar op het EK in Riesenbeck teamgoud won.

Via de selectiewedstrijden in Almelo, Udenhout en Bathmen bemachtigen acht combinaties een felbegeerde startplaats voor het concours bij Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg. In de selecties noteerde Annemarieke Nobel de hoogste score en zij won alle zes de proeven die ze reed. Nobel wordt gevolgd door Sanne Voets en Loes Cevaal. Demi Haerkens, drievoudig Europees kampioene van het EK afgelopen zomer, heeft op voordracht van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink een wildcard gekregen. Haerkens won op de laatste selectiewedstrijd in Bathmen beide proeven maar kon door ziekte niet deelnemen aan de selectie in Udenhout.

Schone lei

De in de selectiewedstrijdstrijden behaalden resultaten tellen niet mee voor Kronenberg. Daar beginnen alle combinaties met een schone lei. In Kronenberg rijden de combinaties op vrijdag 1 december kür op muziek in een gecombineerde rubriek voor alle Grades.

Deelnemers

Annemarieke Nobel met Doo Schufro (v. Doolittle)

Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi)

Loes Cevaal met Happy Hero II (v. Hohenstein)

Maud Haarhuis met Baron (v. Painted Back)

Claire Overweg met Jackson B (v. Ferdeaux)

Sandy van der Salm met Ghadir H (v. Desperado)

Sylvie Rikkers met Don Diablo (v. Spielberg)

Senna Evers met Windsor FVE (v. Welt Hill)

Demi Haerkens met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi)

Bron: KNHS