Demi Haerkens blijft Frank Hosmar nipt voor in KNHS Para Dressage Trophy: ‘Hier rijden is een cadeautje’

De KNHS Para Dressage Trophy leverde vanmorgen een overwinning op voor één van de grote favorieten: Demi Haerkens met de fantastisch bewegende EHL Daula N.O.P. (v.Gribaldi). De combinatie scoorde 79,250%. Maar de amazone uit Helmond kreeg de KNHS Para Dressage Trophy in Amsterdam niet cadeau. Frank Hosmar en de Sandreo-zoon Alphaville N.O.P. zaten Demi Haerkens op de hielen. Hij reed zijn toppaard naar 78,817%. De derde plaats was voor Loes Cevaal en Happy Hero II (v.Hohenstein). De jury waardeerde hun proef met 77,678%.

De juryleden Ineke Jansen en Monica Drohm zetten Demi Haerkens op de eerste plaats, maar het jurylid bij C, Danielle Joosten, zag een vierde plaats in de prestatie van Haerkens en Daula. Bij Joosten eindigde Sanne Voets met de Vivaldi-zoon Demantur RS2 N.O.P. op de eerste plaats. In het totaal klassement eindigde Voets op een vierde plaats met 76,825%.



‘Ze deed er een schepje bovenop’

Demi is tevreden over haar proef. ”Ze liep heel fijn. De kür was nu nog iets meer gefinetuned. Ze liep met veel expressie door de baan. Ik had een super fijn gevoel in deze entourage. De uitgestrekte gangen waren de hoogtepunten. Ik dacht wel: nu moet ik mooi stil in balans blijven zitten, zodat ik geen foutjes krijg. Daula deed er een schepje bovenop dus dat is wel heel leuk.”

Geen verwachtingen

Demi Haerkens vervolgt: ”Ik begin nooit met een verwachting aan mijn proef. Ik wil gewoon heel lekker rijden en tevreden zijn met de proef. Dan hoop ik dat de punten ook aansluiten bij mijn gevoel en dat was vandaag zo.”

‘Paard van goud’

”Daula is een super fijne merrie. Ik ben heel blij dat ik haar mag rijden van EHL Horses. Zij hebben de merrie voor mij voor de Olympische Spelen aangeschaft. Het is een genot om haar te mogen rijden. Elke dag ga ik er met een lach op zitten en stap ik er met een lach weer af. Het is een paard van goud.”

Paralympische Spelen

Demi heeft als doel om zich te kwalificeren voor de Paralympische Spelen. ”Hier werken we hard naar toe. We hebben ons wedstrijdschema daar op afgestemd. Ik hoop dat ik goed genoeg kan presteren, zodat ik mee kan.”

‘Kür hier rijden is een cadeautje’

”Het is super om op Jumping Amsterdam te rijden. Ik heb hier nog nooit gewonnen, dus dan is het extra leuk dat het vandaag lukte. Dan kan ik dit weer aan het rijtje overwinningen toevoegen. Het is hier altijd ontzettend mooi aangekleed. Daarom is het ook een hele goede oefening als voorbereiding voor de Olympische Spelen. Om de kür op muziek hier te mogen rijden is een cadeautje.”

Bron: Jumping Amsterdam