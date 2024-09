Demi Haerkens: ‘Dit is waar ik van gedroomd had’

“Dit is waar ik van gedroomd had en heel erg op gehoopt had en het komt allemaal uit. Echt niet normaal. Ik heb de kür pas twee weken geleden helemaal af ontvangen en weinig tijd gehad om alles te oefenen, maar het voelde allemaal direct zo goed en vandaag viel alles samen", vertelt Paralympisch debutante Demi Haerkens na haar gouden medaille in de kür met DHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi).

“In de kür hebben we muziek van Vangelis verwerkt, daar houden de eigenaren van Daula heel erg van dus dat wilde ik graag. Voor mijzelf heeft de muziek van Era een speciale betekenis en dat is er daarom ook in verwerkt. Daula vindt het zelf ook heel leuk om op muziek te lopen. Ik moet zelf vooral geen fouten maken en genieten en dan doet Daula altijd extra haar best. Dat heeft ze vandaag ook weer meer dan laten zien.”

Wereldrecord

Haerkens en Daula dansten in de kür naar een nieuw persoonlijk record en tevens wereldrecord van 83,840%. “Ik wist voor ik de ring in reed niet wat mijn concurrenten hadden gescoord. Ik ben de ring in gegaan met het idee dat ik gewoon een hele goed proef moest rijden en dat is gelukt. De score is een pr dus ik ben echt super blij.”

Ontzettend zenuwachtig

“Ik heb een heel team om me heen die alles super geregeld hebben, echt fantastisch. Alleen dan kun je zulke resultaten boeken en daar ben ik dan ook heel dankbaar voor”, vervolgt Haerkens. “Ik was vanmorgen echt ontzettend zenuwachtig, gelukkig heb ik de rust kunnen bewaren. Met losrijden voelde ik al snel dat ze heel goed voelde en daarna was het vooral genieten.”

Bekijk hier een deel van de kür

Bron: KNHS