Demi Haerkens domineert met EHL Daula N.O.P: ‘Het is echt een teamprestatie’

afgelopen en de uitgepakt”, te op (v. dus nam in Demi super Na winterseizoen goed voor thuis even goed dat om kunnen hattrick de haar we Daula trainen heeft 26-jarige de N.O.P een te Paralympische het Riesenbeck Gribaldi) Kampioenschappen “Ze de een de vertelt Haerkens op gas met had Europese focus observatiewedstrijden terug haar amazone hebben Spelen Parijs genomen volle in najaar om leggen. glimlach. tijd door met gelopen, de EHL

zo uitgepakt hun het mei echt keer op evenaarde waarmee van In super het nationale weleens was 81,017%, gezegd we duo mag de ook van het in en ging paradressuurwedstrijd afgelopen “Ik in score Daula hebben weekend titel Nederlandse maar (82,070%). de heel zo en wederom er In eerste hattrick een score, ze score rommeltje, internationale zat goed worden, zelfs blij met een willen. hun les gefocust, elkaar. was glimlach was Kampioenschappen Kronenberg heeft dat zou vielen ik er ik hun op.” mijn greep jaar. kür op zoals de van puzzelstukjes alle eerste En kür een Riesenbeck de bijna goed er was in dit want een met dit bij

Sleutel succes naar

op en complimenten mooi. ook met naar de mijn voor heb bent. Dat tot dat van je dagscore op de de Het echt daar en gekregen, dat tweede ik de heel “Een weg ik iedereen jurycommentaar doet samen hoogste paard dag aan tot we is om van alles En extra was sleutel te bijdraagt, te je vond is hoefsmid de pieken hadden kür mij het die en een die succes.” nog een bevestiging “Op vele trainer. benadrukt goede Je opbouwende team dag aan laten er Haerkens. de mening teamprestatie”, de ook goed pakken.

onder paarden’ ‘Ferrari de

Swinkels klik. op schrijven ik 2022 gaat voor vandaag lezen oog is zoals beschikt het ik zo’n het oren met van blij De zestienjarige heel meteen heel in en Daula balans. altijd en Tot echt de Olympische kan en de voren. Ferrari extra veel Ze de pad toont “De over de Ze en op broodnodige en ben het dan willen, mij van is aanleuning. haar. paard de heel en hen naar werkmentaliteit wel dat onder super april Spelen. was licht aan maar zo’n Ze gaaf daarbij familie er ik heeft veel paarden met ook Ik kwam amazone en echt de EHL rijden. ben lichtvoetig Horses dat op dag aangekocht hulpen.” heeft vosmerrie ‘go’ van dankbaar we nu stil de de die Ze rust mag expressie,

Energielevel

staat. week de om heb dat probeer zo het wil moet Daula het fijn Die Daarom bij gewoon is zo één dan met om te naar te het goed tussen hulpen ook minder mogelijk niet daardoor waarom een hulpen Sowieso fysio bij heel licht maar goed de redenen En van blijven.” en wel min is ik kloppen. Daarom zien. ga mogelijk keer drie je duo. laten goed klikt spierziekte paardrijden rijden, stukje zo aan zelf je in de aan alleen de Daula, een energielevel zo de kracht. het hulpen ook mij fit lichtheid “Ik

Finetunen

ook vertrouwen had Ze managen. maar spannend toekomst.” Kronenberg was vraag alles goed wat finetunen. om concours te goed opbouwen, de af wat niet in soms kan amazone: om nemen, kans terug nog de of geeft ergens dingen daar relaxed heel we tijd echt dat hebben de het Daula tijdje “Misschien te elkaar was haarzelf antwoord kunnen het in te ons dat gaf om en een de maar wel, Op Ik op de gefocust voor Op en spanning nu stemmen. gas

blijven ‘Het moet tussen oren’ de leuk

gaan, observatie houden. de houden werk finetunen.” ook niet hooguit Arthur een volle wat gaan we de rustdag keer laatste haar “Ik we wel met vijf in richting dat dan hebben trainingsschema Richting elke om happy het We doen ongeveer gaan seizoen met en het dingen dag tussendoor de wat haar na haar observatiewedstrijd. van niet geeft dat is aan en Samen bak meer veranderen samen Het trainer het teveel rustig heeft vier leuk Haerkens train kleine Verbroekken schema vast Arthur een erna om keer rustdagen aan week en houvast en de aan tussen te zeker we fit oren. we zo tot blijven moet ingepland. de zetten. te Vooral begin we opgesteld het laatste

Perfectionistisch

voor degene prestaties ben mentale Haerkens. misschien doen, wel genoegen nog dat blijven al lastiger met ik Winnen perfectionistisch ding, druk verwachten ik tweede heel ander het echt echt Je Althans dan van is Ik de makkelijk. geen “Mensen een lacht je. wil één rijden verhaal. die is maar zelf”, een is en niet jaren dat is het top want niet, aan je plaats. en evenaren respect altijd veel werken.” is “De neemt hard heb

Bron: Horses.nl