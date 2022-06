Demi Haerkens en Sanne Voets bovenaan in Grande IV

Vanochtend deden de Nederlandse deelnemers al uitstekkende zaken in de Grande III en Grande V met onder andere een overwinning voor Frank Hosmar. Vanmiddag werd deze trend doorgezet in de Grande IV. De winst ging naar Demi Haerkens met Ehl Daula (v. I.P.S. Gribaldi). Sanne Voets werd tweede met Demantur Rs2 N.O.P (v. Vivaldi).

Demi Haerkens reed een overtuigde proef met Ehl Daula. De merrie stond er heel fijn aan en liet nergens steken vallen. De uiteindelijke score kwam dan ook uit op een mooie 75.625%. Sanne Voets kwam met Demantur heel erg dichtbij deze score. Zij reed uiteindelijk naar 75.333% en moest vandaag genoegen nemen met de tweede plaats. Tussen het Nederlands geweld was het de Belgische Manon Claeyes die zich op enige afstand als derde mocht opstellen. Zij reed San Dior 2 (v. Stedinger) naar 71.792% en maakt hiermee de top drie compleet.

Nederlands succes

Er was in deze proef meer Nederlands succes. Maar liefst vier van de geplaatste zes combinaties komen uit voor het rood-wit-blauw. Melissa Janssen en Royal Rubinstein (v. Rubin Royal Old) waren met 71.333% goed voor de vierde plaats. Op plaats vijf volgt Tessa Baaijens-van de Vrie met Happy Grace (v. Royal Dance). Deze combinatie scoorde 71.166%.

Uitslag.