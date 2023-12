Demi Haerkens: ‘Het lijkt erop dat de eerste startplek geluk begint te brengen’

Op CDI Kronenberg werd gisteren een kwalificatiewedstrijd van de KNHS Para Dressuur Trophy verreden, daarin reden de combinaties een kür op muziek. De sterke kopgroep werd aangevoerd door Demi Haerkens. Haar kür met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) werd beloond met 78,808%. Annemarieke Nobel en Doo Schufro (v. Doolittle) volgden met 77,199% als tweede. De top drie werd compleet gemaakt door Sanne Voets en Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) met 75,333%.

Na het Europees kampioenschap van afgelopen september in Riesenbeck, waar Demi Haerkens drie gouden medailles won, was het voor de amazone weer de eerste keer dat ze met Daula de kür op muziek reed. Daarnaast was er nog een bijzondere herinnering aan het EK: toen was Haerkens in de landenproef de eerste starter. Vervolgens was ze de beste met een wereldrecord-score.

Fobie

Ook in Kronenberg stond de amazone bovenaan de startlijst. ”Ik heb een beetje een fobie om als eerste te moeten starten. Het moet eigenlijk niet uitmaken maar voor mij is het toch een dingetje en ik word er zenuwachtig van. Eigenlijk moet ik dat loslaten want op het EK is het ook goed gekomen. Inmiddels lijkt het er op dat deze startplek geluk begint te brengen”, vertelt Demi Haerkens.

Fijne oefening

Haerkens is blij dat ze haar kür weer kon rijden in de internationale ambiance van Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg. ”Het is een prachtige accommodatie en in kerstsferen aangekleed. Voor mij is het een fijne oefening om de kür nog een keer te kunnen rijden en hier te kunnen starten. We hadden één kleine miscommunicatie in een overgang die daardoor niet vlekkeloos was. Dat was jammer maar met de rest ben ik heel blij.”

Richten op ontspanning

Haerkens had zich voorgenomen om zich met haar topmerrie Daula vooral te richten op ontspanning. ”Daula wil nog wel eens een beetje heet worden, vooral in de kür. Daarom heb ik er vooral op gefocust dat ze ontspannen bleef maar toch met genoeg expressie door de baan liep. Die combinatie is nog een hele kunst maar het heeft goed uitgepakt. In de kür geeft Daula altijd nog een tandje extra en in de middendraf is het ‘ready set go’”, vervolgt Haerkens lachend. ”Ik ben heel tevreden en de juryleden ook, dan is het goed.”

Bron: KNHS