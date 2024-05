Demi Haerkens wint haar eerste nationale para-dressuur titel

Frank Hosmar won met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) de kür op muziek, het tweede onderdeel van het NK Para-dressuur in Ermelo, maar het was te weinig om zijn titel te prolongeren. Die gaat voor de eerste keer naar Demi Haerkens met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) Hosmar eindigde het NK als nummer vier achter Haerkens, Annemarieke Nobel en Sanne Voets. ''Deze eerste nationale titel is wel heel speciaal'', aldus de regerend Europees kampioen Haerkens.

”Ik was wel heel blij met mijn kür. Daula was echt aan en had alle power. Ik had een klein storinkje, maar ook veel mooie stukken. Ik vond de aanleuning weer beter en lichter”, laat kampioene Haerkens weten. Ze eindigde met haar fraaie, lichtvoetige merrie EHL Daula N.O.P. met een percentage van 79.145 op de tweede plaats achter Frank Hosmar in het beslissende onderdeel van het NK Para-dressuur.

‘Nationale titel heel speciaal’

De basis voor de titel legde Haerkens (Grade IV) op de eerste dag met een overwinning en een percentage van 75.838. ”Deze eerste nationale titel is wel heel speciaal. Van tevoren ben er ik niet zo mee bezig. Ik ben heel blij dat het gelukt is. Nu ga ik mijn best doen in de aanstaande observaties richting Parijs. Ik mag nu Lichte Tour starten in de reguliere sport en probeer me ook zo wat meer uit te dagen en te verbeteren. Ik focus me nu volledig op de voorbereiding op de Spelen. Naast het rijden train in drie keer in de week om mijn fysieke conditie te verbeteren.”

‘Niet verrast door resultaat’

Net als vorig jaar ging het zilver naar Annemarieke Nobel, die met Doo Schufro in Grade I uitkomt. ”Ik ben niet verrast door dit resultaat. Doo Schufro is zo goed in vorm. Hij heeft een moeilijke winter gehad met een blessure en een operatie. Het was een korte weg om weer terug te komen. Elke dag werd hij beter en hij kan nog beter.”

‘Tot nu staat het er wel goed voor’

Lonkt Parijs voor Nobel? ”We hebben nog een paar wedstrijden en er kan van alles gebeuren. Tot nu staat het er wel goed voor. Ook in de lage Grade is het wel op je tellen passen. Er zijn internationaal zoveel goede ruiters in deze Grade.”

‘Hij doet alles voor me’

Nobel beoefent de sport al vele jaren. ”Ik heb door de jaren bijna alle Grades gehad. Het gaat fysiek steeds minder met mij. Ik had nooit gedacht dat ik Grade I leuk zo vinden. Het is heel moeilijk en een hele uitdaging om het goed voor elkaar te krijgen. In de proef kan je weinig corrigeren en er valt weinig te compenseren. Het moet in een ritme en in een tempo met mega passen. Het karakter van Doo Schufro maakt hem erg geschikt voor Grade I. Hij doet alles voor me. In Grade II verveelde hij zich met al die overgangen. Daar werd hij ongedurig van. Hij kan veel meer dan alleen stappen wat in Grade I gevraagd wordt. Ik houd hem thuis fris door hem door mijn trainster Merieke Voorneveld te laten rijden. Dan kan hij ook lekker galopperen en flink uitstrekken op de diagonaal. Dat is eigenlijk wel zijn favoriete oefening.”

‘Mijn paard is super fit’

Frank Hosmar (Grade V) won de kür op muziek met zijn frisse en goed bewegende Alphaville N.O.P. Het werd de vierde plaats in de titelstrijd. ”De punten vielen me de eerste dag tegen. Ik heb mijn best gedaan om op het podium te komen. Maar net niet”, aldus Frank. ”Ik heb heel fijn gereden. Mijn paard is super fit. Niemand ziet dat hij negentien jaar oud is. Ik hoef nu nog niet te pieken. Dat is pas in september.”

Bron: NK Dressuur/Horses.nl