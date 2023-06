Demi Haerkens wint in Rotterdam, Sanne Voets tweede, Britney de Jong derde

Nog maar net teruggekeerd van de internationale wedstrijd in Kronenberg waar Demi Haerkens de individuele proef won en twee keer tweede werd in Grade IV, heeft de amazone nu alweer haar volgende succes te pakken. Met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) reed ze vandaag in de nationale rubriek op CHIO Rotterdam naar de fraaie score van 76,574% en bleef daarmee ruim 2,5 procent voor op de concurrentie.

Net als Haerkens maakte ook Sanne Voets afgelopen weekend in Kronenberg, die tevens gold als observatie voor het EK, deel uit van het team dat de landenwedstrijd won. Met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) won ze zowel de landenproef als de kür in Grade IV. In de individuele proef moest Voets Haerkens voor laten gaan en dat was vandaag in Rotterdam ook het geval. Voets reed Demantur naar 73,935% en werd daarmee tweede.

Britney de Jong

In deze gecombineerde rubriek voor alle Grades eindigde Britney de Jong als derde. De amazone, die met Caramba (v. Tuschinski) uitkomt in Grade V, was er afgelopen weekend ook bij in Kronenberg. Daar wonnen ze zowel de individuele proef als de kür in Grade V. In Rotterdam werd hun proef beloond met 73,761%.

Annemarieke Nobel

NK-zilveren Annemarieke Nobel, die afgelopen weekend ook deel uitmaakte van het landenteam in Kronenberg, sloot aan op de vierde plaats. Met Doo Schufro (v. Doolittle) noteerde ze 73,264%.

Uitslag

Bron: Horses.nl