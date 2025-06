Dubbelslag voor Van der Horst, De Jong en Nobel in Hagen

Gisteren was het al raak voor Rixt van der Horst, Britney de Jong en Annemarieke Nobel in de landenproeven op CPEDI Hagen. Ook vandaag wist Van der Horst Eisma's Royal Fonq N.O.P. (v. Fürst Fohlenhof) naar de overwinning te sturen in de Grand Prix B in Grade III met een score van 77.278%. In Grade V liet de Jong met Caramba N.O.P. (v. Tuschinski) een score van 77,237% optekenen en liep daarmee bijna vijf procent uit op haar concurrentie.

In Grade III zette Tessa Baaijens-Van de Vrie met Happy Grace ook een fraaie score neer van 72,778% (3e plaats), voor Maud Haarhuis en Baron was er 71,055% (5e plaats).

Annemarieke Nobel naar 76,608%

In Grade I was er de winst in de Grand Prix B (individuele proef) voor Annemarieke Nobel met Doo Schufro met 76,608%.

Grade IV

De individuele proef in Grade IV (Grand Prix B) werd vandaag wederom gewonnen door Kate Shoemaker en Vianne (76,171%). Melissa Janssen scoorde met Dreamy-Boy 70,709% (6e), in het zadel van Royal Rubinstein was er 69,185% (6e).

Bron: Horses.nl