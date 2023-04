Eisma’s Donauinsel tweede troef voor para-amazone Rixt van der Horst

Naast haar huidige paard, Eisma's Akuna Matata (v. Arpeggio), heeft paralympisch dressuuramazone Rixt van der Horst nu de beschikking gekregen over een tweede troef richting de Spelen van Parijs 2024. De 11-jarige merrie Eisma's Donauinsel (San Francisco old x Diamond Hit) is sinds kort onder het zadel bij de Friese amazone met, net als Akuna, Egbert van Hes als eigenaar.

Rixt haar palmares is indrukwekkend: vijfvoudig wereldkampioen, drievoudig Europees kampioen en vijfvoudig medaillewinnares op de Paralympische Spelen. Om het succes voort te zetten, reisde Rixt samen met Eefje van Griensven en Caroline Slisser stad en land af op zoek naar een geschikt tweede paard.

Rixt: “Het vinden van een goed para-dressuurpaard is een hele uitdaging. Naast voldoende kwaliteit, is het juiste karakter en de instelling van het paard essentieel voor een goede match. Daarnaast moet het paard passen bij mijn lichamelijke beperkingen. Het aanbod aan paarden is enorm, maar uiteindelijk is het zoeken naar een speld in een hooiberg als het gaat om een paralympisch paard waarmee je mee kan doen met de wereldtop”.

Bouw en beweging van Uniek N.O.P.

“Uiteindelijk vond ik Donau via een reguliere verkoopsite en heb ik direct contact gezocht. Ik kreeg dezelfde kriebels als bij Akuna en ook doet de merrie me qua bouw en beweging heel erg denken aan mijn eigen voormalige toppaard Uniek N.O.P.”. Donauinsel is gefokt door Gestüt Vorwerk (van oudOlympisch kampioen Elisabeth Max-Theurer) in het Duitse Cappeln. Daar kreeg Rixt alle tijd en ruimte om te kijken of Donauinsel de juiste match voor haar zou zijn.

Route de Paris

Na afloop van de Spelen van Tokio in 2021 ging Egbert van Hes (Voorzitter Raad van Toezicht Foppe Fonds en CEO Eisma Media Groep) het avontuur aan en besloot om de merrie Eisma’s Akuna Matata privé voor Rixt aan te kopen en de paralympiër hiermee een kans te geven haar droom te vervolgen richting de Spelen van Parijs. Met Eisma’s Donauinsel als toevoeging heeft Rixt nu twee hele mooie en talentvolle paarden onder het zadel.

“Eisma’s Akuna Matata en Eisma’s Donauinsel zijn voor mij als eigenaar een rijk bezit. Nog waardevoller voor mij is dat Rixt in haar ‘Route de Paris’ nu twee troeven in handen heeft om haar droom en doel te verwezenlijken! Daar support ik haar met heel veel plezier in”, vertelt Egbert van Hes enthousiast. Rixt geniet momenteel volop van de tijd met haar paarden en zal de komende weken haar plan voor het komende seizoen verder uitrollen.

Bron: persbericht