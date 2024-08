EK Paradressuur 2025 naar Ermelo

Aan de vooravond van de Paralympische Spelen in Parijs heeft de FEI het Europees kampioenschap Paradressuur 2025 toegewezen aan Nederland. Het EK Paradressuur staat op de agenda van 3 tot en met 7 september 2025 en zal verreden worden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De organisatie van deze Europese titelstrijd ligt in handen van de KNHS.

De Nederlandse paradressuurcombinaties horen al vele jaren tot de beste van de wereld en het is een mooie bekroning dat het EK nu naar Nederland komt. Nadat eerder al het EK dressuur voor de jeugd, meerdere internationale endurance kampioenschappen en het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo georganiseerd werden, is het nu de beurt aan de paradressuurruiters.

Geweldige kans

Technisch directeur van de KNHS Iris Boelhouwer: “We zijn heel blij dat de FEI dit kampioenschap aan Nederland heeft toegewezen. Het Nationaal Hippisch Centrum is een prachtige locatie waar alle faciliteiten voor een evenement zoals dit aanwezig zijn. Voor onze TeamNL paradressuurruiters bovendien een geweldige kans om voor eigen publiek een internationaal kampioenschap te rijden. Onze ruiters van het paradressuurteam maken zich nu op voor de Paralympische Spelen, maar daarna zal de focus op dit EK komen. We kijken er naar uit om de beste paradressuurcombinaties van Europa te mogen ontvangen.”

Perfecte entourage

FEI Secretary General Sabrina Ibáñez, die ook de voorzitter is van de Association of Paralympic Sports Organisations (APSO) is verheugd dat de KNHS dit belangrijke kampioenschap wil organiseren. “Het zal voor de eerste maal zijn dat het FEI Europees kampioenschap Paradressuur in Ermelo wordt georganiseerd. We kijken er naar uit om samen te werken met de organisatie en een geweldig kampioenschap te organiseren. Het Nationaal Hippisch Centrum beschikt over topfaciliteiten en zal een perfecte entourage zijn voor dit prestigieuze kampioenschap.”

Bron: Persbericht KNHS / FEI