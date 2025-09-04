EK Paradressuur: Britney de Jong mist goud op 0,025% na

Britney de Jong heeft op het EK Paradressuur in Ermelo zilver met een gouden randje gewonnen. In de individuele proef van Grade V zette de amazone met Caramba N.O.P. (v. Tuschinski) een score van 73,154% neer. Dat was nét niet genoeg voor het goud: de Duitse Regine Mispelkamp behaalde met Pramwaldhof's Bayala (v. Barroso) 73,179%.

De Nederlandse paradressuur-amazones hebben in het eerste onderdeel al de nodige medailles in de wacht gesleept. Gisteren was er in Grade III goud voor Rixt van der Horst en brons voor Tessa Baaijens-van de Vrie en vandaag kwam daar in Grade V dus een individuele zilveren plak voor Britney de Jong bij.

De Jong en Caramba werden door twee van de vijf juryleden aan kop geplaatst, bij twee juryleden werden ze tweede en bij de Belgische Marc Urban kwamen ze op de vierde plek te staan. Voor de winnares Regine Mispelkamp waren er twee eerste, twee tweede en en derde plaats.

Het brons gaat naar Zweden. Lena Malmström reed Fabulous Fidelie (v. Floricello OLD) naar 71,641%.

Teleurstelling maakt plaats voor gepaste vreugde

De Jong was zelf niet helemaal tevreden over haar proef en direct na afloop overheerste de teleurstelling. Later werd dat alsnog gevolgd door gepaste vreugde. “Hij was net niet helemaal zoals ik hem normaal heb en daar heb ik denk ik puntjes laten liggen. Ik ben er zeker alsnog blij mee, ondanks dat ik weet dat er meer inzit. Eigenlijk geeft dat alleen maar meer motivatie om er de rest van de week nog beter tegenaan te gaan.”

Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: Horses.nl