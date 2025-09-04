EK Paradressuur in Beeld: Individueel goud, zilver en brons voor Nederlandse amazones

De Nederlandse paradressuuramazones zijn op het Europees Kampioenschap in Ermelo ijzersterk van start gegaan. Rixt van der Horst en Eisma’s Royal Fonq N.O.P. (v. Fürst Fohlenhof) wonnen gisteren goud in de individuele proef van Grade III en voor Tessa Baaijens-van de Vrie was er brons. Daarnaast behaalde Loes Cevaal met Happy Hero (v. Hohenstein I) een knappe vierde plaats. Britney de Jong maakte het Nederlands feestje vandaag compleet door zilver te winnen in Grade V. Arnd Bronkhorst was daarbij aanwezig en maakte voor Horses.nl onderstaande fotoserie.
