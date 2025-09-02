EK Paradressuur in Beeld: Veterinaire keuring

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
EK Paradressuur in Beeld: Veterinaire keuring featured image
Britney de Jong met Caramba. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Vandaag werd het EK Paradressuur in Ermelo afgetrapt met de veterinaire keuring. De Nederlandse para-dressuurpaarden van Loes Cevaal, Rixt van der Horst, Tessa Baaijens-van de Vrie en Britney de Jong kregen allen groen licht en daarmee kan voor TeamNL het EK morgen echt beginnen. Arnd Bronkhorst was in Ermelo aanwezig en maakte onderstaande fotoserie van de vetcheck.

