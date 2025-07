EK-team paradressuur bekend: Van der Horst, De Jong, Cevaal en Baaijens

De Nederlandse paradressuurbondscoach Hanneke Gerritsen heeft bekendgemaakt welke ruiters en paarden Nederland zullen vertegenwoordigen op het EK Paradressuur. Het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo, de thuisbasis van de Nederlandse paardensport, vormt deze zomer het decor voor het EK Paradressuur. Van 3 tot en met 7 september strijden hier de beste paradressuurruiters van Europa om de titels.

De Nederlandse paradressuurcombinaties behoren al jarenlang tot de absolute wereldtop. Dat het Europees Kampioenschap dit jaar in eigen land wordt verreden, is dan ook een prachtige erkenning voor de Nederlandse paradressuursport.

Mix van ervaring en nieuw talent

Het team bestaat uit Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq N.O.P., Britney de Jong met Caramba N.O.P., Loes Cevaal met Happy Hero en Tessa Baaijens-van de Vrie met Happy Grace. Bondscoach Hanneke Gerritsen: “De belangrijkste overweging is de prestatie tijdens het NK Dressuur geweest. Die waren zeer goed. En dat ze op dit moment zó goed presteren, met nog een maand te gaan, is heel belangrijk.”. Als eerste reserve is Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. aangewezen, tweede reserve is Annemarieke Nobel met Doo Schufro.

Gerritsen koos bewust voor een mix van ervaring en nieuw talent. “Ik denk dat we een heel sterk team hebben waar we op kunnen bouwen voor het EK. Keuzes zijn altijd lastig, want ik zou iedereen wel mee willen nemen, maar dat gaat niet. Ik heb de keuze voor het team dan ook zeer zorgvuldig gedaan.”

Nieuw talent in een fris team

De bondscoach spreekt van een nieuw team, met alleen Rixt van der Horst als ruiter met Paralympische ervaring. “Het is een selectie van routiniers én nieuw talent. Tessa heeft het afgelopen jaar, en met name tijdens het NK, heel erg goed gepresteerd. Ze is echt een nieuw talent waar we in de toekomst veel van gaan terugzien.”

De combinaties die geselecteerd zijn, blinken volgens Gerritsen uit in de kwaliteit die de paarden op dit moment laten zien. “We hebben sowieso veel talent binnen de paradressuur”.

Voorbereiding richting Ermelo

De komende weken worden gebruikt om de puntjes op de i te zetten. “Er komt nog een trainingskamp waarin we heel proefgericht aan het werk gaan,” legt Gerritsen uit. “Ik ga samen met de ruiters ook nog kijken naar de weg richting het EK. Ik heb veel vertrouwen in dit team. Het is een sterk team, en er is zeker kans op medailles.”

TeamNL EK Paradressuur:

1. Rixt van der Horst (Someren) met Eisma’s Royal Fonq N.O.P.

2. Britney de Jong (Utrecht) met Caramba N.O.P.

3. Loes Cevaal (Holten) met Happy Hero

4. Tessa Baaijens-van de Vrie (’s-Heer Hendrikskinderen) met Happy Grace

Reservecombinaties:

Sanne Voets (Berghem) met Demantur RS2 N.O.P.

Annemarieke Nobel (Schoonloo) met Doo Schufro.

Bron: KNHS