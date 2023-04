Finalisten KNHS Para Dressuur Trophy bekend

Na de kwalificatiewedstrijden op Jumping Amsterdam en The Dutch Masters zijn de combinaties bekend die zich geselecteerd hebben voor de finale van de KNHS Para Dressuur Trophy. Daaronder Frank Hosmar, Demi Haerkens en Lotte Krijnsen die vorig jaar op het WK in Herning deel uitmaakten van het gouden team. Ook Britney de Jong, die de kwalificatiewedstrijd in Den Bosch won, is verzekerd van een startplek in de finale die zondag 16 april op CDI Tolbert wordt verreden.

In Tolbert rijden de combinaties een kür op muziek in een gecombineerde rubriek voor alle Grades. Die is bepalend voor de uitslag van de KNHS Para Dressuur Trophy. In de finale komen de in de kwalificatie- en selectiewedstrijden behaalde resultaten te vervallen.

In de finale komen negen combinaties aan de start. Sanne Voets, die met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) de kwalificatiewedstrijd in Amsterdam won, heeft zich helaas moeten afmelden voor de finale.

Finalisten

Britney de Jong, Fleetwood Mac (v. Zizi Top)

Frank Hosmar, Alphaville N.O.P. (v. Sandreo)

Maud de Reu, Webron (v. Sir Sinclair)

Demi Haerkens, EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi)

Annemarieke Nobel, Doo Schufro (v. Doolittle)

Lotte Krijnsen, Rosenstolz N.O.P (v. Rotspon)

Loes Cevaal, Happy Hero II (v. Hohenstein)

Melissa Janssen, Royal Rubinstein (v. Rubin Royal)

Demi Uijtewaal, Winando RFS (v. Jetset-d)

Bron: Persbericht KNHS