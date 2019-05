Findsley van Rixt van der Horst vastgelegd door N.O.P.

Het Nederlands Olympiade paard heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Findsley, die onder Rixt van der Horst succesvol para-dressuur loopt. Van der Horst maakte dit bekend op haar Instagram door haar volgers te vragen wat zij vonden van Findsley's 'nieuwe achternaam'.

“Trots! Na Uniek N.O.P. nu ook Findsley N.O.P. als achtervoegsel.”, schrijft de amazone op haar Instagram. Hiermee zal de merrie voor Van der Horst worden behouden tot en met ten minste de Olympische Spelen van Tokyo in 2020.

Succesvol

In totaal startte het duo Van der Horst en Findsley N.O.P. nog maar zestien keer Internationaal, daarvan wonnen ze maar liefst zeven keer. Op de Wereldruiterspelen in Tryon won de amazone met de Belissimo M-dochter drie keer en werden één keer tweede. Verder startte ze in Mannheim, Genemuiden en Überherrn internationaal waar altijd een top zes klassering werd behaald.

Bron: Horses.nl/Instagram