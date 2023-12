Frank Hosmar en Annemarieke Nobel winnen Grade V en Grade I in Genemuiden

In Genemuiden staat deze week een internationale FEI Para-dressuurwedstrijd op het programma, waarbij de laatste kwalificatiepunten te bemachtigen zijn voor deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. Frank Hosmar schreef met Alphaville de Grade V op zijn naam en Annamarieke Nobel ging er met de overwinning vandoor in de Grade I.

Grade V

Frank Hosmar schreef vandaag de overwinning op zijn naam met Alphaville (v. Sandreo) in de Grade V in Genemuiden. Het duo scoorde 73.718%. Britney de Jong scoorde 71.923% met Caramba (v. Tuschinski) en werd daarmee tweede. De Deense Nicole Johnsen slot hierachter aan met Cavanillas-W (v. Florett As).

Grade IV

In de Grade IV bleef een Nederlands succes uit. De Duitse Anna-Lena Niehues bemachtigde in deze rubriek zowel de eerste als derde plaats. Dit deed ze met Quimbaya 6 (v. Quartertime) en Arteon (v. Arango). De Deense Tina Damgaard werd tweede met Stutteri DK Burning Steps (v. Erlando). Opvallend was de zevende plaats van Sanne Voets met Demantur (v. Vivaldi). Het duo scoorde 69.445% en werd door één jury op de tweede plaats gezet en door de andere twee juryleden op de negende plaats.

Grade III

De Deen Tobias Thorning Joergensen ging ruimschoots aan de leiding met de goedgekeurde Oldenburger hengst Blue Hors Zackorado (v. Blue Hors Zack) en werd met 76.444% door alle juryleden unaniem op de eerste plaats gezet. Hiermee stak hij een stokje voor een geheel Nederlands podium. Maud de Reu werd tweede met Webron (v. Sir Sinclair), zij scoorden 71.722%. Tessa Baaijens – van de Vrie werd derde met Happy Grace (v. Royal Dance). Maud Haarhuis en Rixt van der Horst maakten de top 5 compleet.

Grade II en Grade I

In de Grade II was er Nederlands succes voor Loes Cevaal met Happy Hero II (v. Hohenstein. Het duo scoorde 75.460%. In de Grade I ging Annemarieke Nobel er met de overwinning vandoor. Ze scoorde een mooie score van 77.625% met Doo Schufro (v. Doolittle).

Bron: Horses.nl