Frank Hosmar klasse apart in Grade V

De Nederlandse para-dressuurruiters deden goede zaken in Kronenberg, welke wedstrijd telt als observatie voor de Europese kampioenschappen. Frank Hosmar leverde in Grade V een opvallende prestatie. In de bijna twintig deelnemers tellende rubriek stuurde hij Alphaville N.O.P. (Sandreo x Iglesias) met 73,566% naar de overwinning en mocht met zijn andere paard Guetta (Sandreo x Jazz) de tweede prijs in ontvangst nemen.

Daarmee maakte Hosmar zijn pechgeval van het Nederlands kampioenschap weer helemaal goed. In de eerste proef werd de ruiter uitgebeld, omdat het jurylid wat bloed zag bij Alphaville. Daardoor kon de ruiter met Alphaville niet van start in de finaleproef, maar won wel de troostfinale en liet nu in Kronenberg weer zien in uitstekende vorm te verkeren. De achtjarige Guetta wordt ook steeds stabieler en kwam in Kronenberg uit op 70,659%.

Top drie

In Grade V mocht de Russische Natalia Martyanova de derde én de vierde prijs in ontvangst nemen. Neel Schakel-van Klei maakte de top vijf compleet met Edison (Vivaldi x Ferro). Zij behaalde een score van 69,070%. KWPN-hengst Westenwind liep onder Ahmed Sharbatly overigens naar 67,093% en eindigde op de achtste plaats.

Voets aan kop in IV

In Grade IV stuurde Sanne Voets Demantur RS2 N.O.P. (Vivaldi x Elcaro) met 74,458% naar de zege en daarmee lijkt de amazone, die onlangs haar derde NK-titel behaalde, al zo goed als verzekerd van een startplaats op het Europees kampioenschap later dit jaar. Lotte Krijnsen, die op het NK genoegen moest nemen met plaats acht, nam revanche met Rosenstolz (Rotspon x Sandro Hit) en eindigde met 70,042% op plaats twee.

Net geen winst voor Den Dulk

Pepo Puch, die op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro individueel goud en zilver won, stuurde Sailor’s Blue (Swarovski x Arogno) met 71,818% naar de overwinning. Nicole den Dulk kwam heel dichtbij met Wallace N.O.P. (Future x Rohdiamant), maar kwam met 71,364% net wat tekort voor de zege.

Van der Horst aan kop in Grade III

Met een score van 73,725% was Rixt van der Horst met Findsley N.O.P. (Belissimo M x Obelisk) de onbetwiste winnares van Grade III. Demi Vermeulen kwam het dichtst bij de winnares in de buurt, zij behaalde met Wannabe (Royal Dance x Flemmingh) 71,716%. Maud de Reu deed eveneens goede zaken. Zij belandde met Webron (Sir Sinclair x Landwind II B) net buiten de top drie met 68,382%.

Uitslag Grade V.

Uitslag Grave IV.

Uitslag Grade II.

Uitslag Grade III.

Bron: Horses.nl