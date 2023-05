Frank Hosmar Nederlands Kampioen paradressuur 2023

Het is zeker niet de eerste keer dat Frank Hosmar Nederlands Kampioen paradressuur is. Maar de afgelopen twee jaar (2022 en 2021) moest hij genoegen nemen met zilver. Nu was er weer goud met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo), vooral dankzij de winst in de eerste proef. Zilver ging naar Annemarieke Nobel, die vandaag de kür won met Doo Schufro. Brons voor Sanne Voets met Demantur N.O.P. (5e eerste onderdeel/2e in de kür).

In de eerste proef kwam de score van Frank Hosmar uit op 73,923% in de kür dansten ze naar 75,905%. “Ik was gisteren super tevreden maar vandaag net iets minder. Bij het losrijden had ik Alf nog fijner dan gisteren maar in de proef had ik momentjes dat ik net niet kon afwerken zoals ik wilde. Gisteren was elke pas van mij en nu was het af en toe even iets improviseren. Dat was geloof ik niet helemaal zichtbaar hoorde ik van mijn vrouw Annelies en Adelinde (Cornelissen red.) vond het ook wel meevallen. Maar voor mijn gevoel kon het beter”, vertelt Hosmar aan NK-dressuur.nl

Met de dag fitter, losser en makkelijker

“Maar het eindresultaat is natuurlijk top. Alf is achttien maar wordt met de dag fitter, losser en makkelijker. Ik denk dat hij nog lang niet klaar is. Hij vind het ook echt leuk om mee te gaan en doet niets liever. Als ik een internationale wedstrijd heb en de concourskast ga inpakken volgt hij me de hele tijd. En ook als de vrachtwagen opengaat, is hij de eerste die klaarstaat. Hij wil altijd mee en vindt het echt leuk”, vervolgt Frank lachend die zich dit seizoen verder gaat richten op de observaties voor het Europees kampioenschap.

Tikje voorzichtig

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink is vooral blij met de prestaties op de tweede dag van het kampioenschap. “Het was misschien voor de buitenstaanders een heel verrassend kampioenschap met Annemarieke voor het eerst op het podium. Zij rijdt dit jaar echt heel goed in Grade I en scoort daarin ook vrij constant. Dan heb je een goede basis om richting een podium te gaan. Het was heel leuk om te zien dat dat gebeurde. En ik vond Frank en Sanne ook echt heel goed rijden, met name vandaag in de kür. Gisteren in de gewone proef vond ik iedereen een tikje voorzichtig rijden, er reed niemand om te winnen. Niemand die met het mes tussen de tanden de proef van z’n leven ging rijden. En vandaag wel. Dat was echt fijn om ze zien, dat ze dachten: oké, er moet wel iets gebeuren!”

Afwezigen

Twee kanshebbers op een podiumplek vielen voorafgaand en tijdens het NK af. Kort voor het kampioenschap moest Maud de Reu zich met Webron afmelden en na het eerste onderdeel moest Demi Haerkens, die met Daula N.O.P. tweede werd, terugtrekken voor de kür. “Daula heeft zich vannacht bezeerd in de stal dus die kon niet meedoen. We hopen dat hij weer fit is voor de volgende observatie in Kronenberg. Dan kan Demi hopelijk alsnog te strijd aangaan. Maud was vorige maand in Waregem heel goed, die mis je dan wel heel erg. Zij is iemand die echt meedoet om de plekken in het team. Dat is een flinke tegenvaller. Ik hoop voor Maud dat Webron zo snel mogelijk weer fit is.”

Uitslag kür

Bron: Horses.nl