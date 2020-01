Frank Hosmar wint landenproef Grade V met bijna 74%

Frank Hosmar is op sterke wijze begonnen aan CPEDI Genemuiden. Met Alphaville N.O.P. (Sandreo x Iglesias) won hij met 73,915% op overtuigende wijze de landenproef Grade V. In Grade IV stuurde Glasten Krapels Windhook (Waikiki x Arogno) met 71,083% naar de derde plaats.

Hosmar kreeg im Grade V de meeste concurrentie van Michèle George. De Belgische amazone kwam met Best of 8 (Bonifatius x Maurice) uit op 73,798%. Hosmar en George bleven met hun scores ruimschoots voor op de andere deelnemers. De derde plaats in de rubriek ging naar Ciska Vermeulen, die met Rohmeo (Rohdiamant x Donnerhall) een score van 69,922% liet noteren.

Grade IV

In Grade IV moest Glasten Krapels de Braziliaan Rodolpho Riskalla met Don Henrico (Don Frederico x Lauries Crusador xx) en Manon Claeys met San Dior (Stedinger x De Niro) voor zich dulden. Riskalla bleef met 72,542% een dikke procent voor op de Belgische amazone.

Bron: Horses.nl