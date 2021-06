Frank Hosmar wint landenproef Grade V in Kronenberg

Frank Hosmar schreef gisteren de landenproef in Grade V in Kronenberg op zijn naam. Met de 16-jarige KWPN'er Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) reed hij naar een score van 77,171%. Hij kwam bij alle drie de juryleden als winnaar uit de bus. Van Marco Orsini kreeg hij de hoogste score van 78,372%.

Er was nog meer succes voor Nederland. Britney de Jong bemachtigde de tweede plaats met de 14-jarige KWPN’er Caramba (v. Tuschinski). Het paar kreeg van de jury 73,915%. Ze verbeterde hiermee haar score van 73,279%, die ze eind april ontving in de teamproef in Waregem.

Martyanova derde

Nataliya Martyanova eindigde op de derde plaats met de achtjarige Hannoveraanse Quinta (v. Quaterhall). De jury waardeerde de proef van de Russische amazone met 72,287%. Het paar nam in 2019 deel aan het EK paradressuur in Rotterdam.

