Glasten Krapels en Windhook in B-kader

Op de internationale para-dressuurwedstrijd afgelopen weekend in Genemuiden reed Glasten Krapels met Windhook (Waikiki x Arogno) in de landenproef Grade IV de fraaie score van 71,083% bijeen. Naast een nieuw internationaal persoonlijk record, boekte het duo hiermee ook hun laatste benodigde score voor opname in het B-kader paradressuur.

Glasten Krapels heeft sinds vorig jaar de beschikking over de Hannoveraanse ruin Windhook die in eigendom is van de Luxemburgse familie Thill. Op het NK in Ermelo noteerden ze zowel in de landenproef (71,600%) als in de kür (73,650%) dikke 70%-plusscores. In juli volgde het internationale debuut in Überherrn.

Bron: Horses.nl