Haerkens, De Jong, De Reu, Cevaal en Nobel bovenaan bij KNHS Para Dressuur Trophy Bathmen

In Bathmen werd zondag de tweede competitiewedstrijd van de KNHS Para Dressuur Trophy verreden. In de gecombineerde Grade IV en V wonnen Demi Haerkens en Britney de Jong beiden een proef. In Grade III was Maud de Reu twee keer de beste en in de gecombineerde Grade I en II gingen de overwinningen naar Loes Cevaal en Annemarieke Nobel.

In Grade I en II won Loes Cevaal met Happy Hero II de landenproef en volgde Annemarieke Nobel met Doo Schufro als tweede. Cevaal kwam in de individuele proef niet aan de start en daarin klom Nobel op naar de eerste plaats. “Het paard van Loes stapt in een goede viertakt en de nek was meestal het hoogste punt. Ze reed Happy Hero actief en het was een nette en voorwaarts gereden proef. Het zag er heel harmonieus uit. In de lagere Grades moet de stap top zijn, anders doe je niet mee”, vertelt jurylid Hendrik van Esch die ook enthousiast is over Annemarieke Nobel en Doo Schufro. “Ook dit paard kan heel goed stappen maar was af en toe even onrustig in de aanleuning. Dat was in de landenproef meer dan in de individuele proef. Maar Doo Schufro is een heel goed paard. Hij stapt door zijn lichaam en Annemarieke reed hem actief voorwaarts.”

Maud de Reu scoort dubbel

In Grade III was Maud de Reu goed op dreef. Met Webron N.O.P won ze beide proeven. “Bij Maud was het beeld heel mooi, haar paard heeft een veertje in draf en kan heel goed stappen. Webron blijft mooi bovenin en het waren vlotte proeven met veel harmonie. Maud zit er ook netjes op en dit is een goede combinatie, zo hoort het eruit te zien. Ook het hals strekken was mooi los door het lijf, daar heb ik een negen voor gegeven.”

Lotte Krijnsen twee keer tweede

Lotte Krijnsen volgde met Rosenstolz N.O.P in beide proeven op de tweede plaats in Grade III. “Lotte reed de eerste proef heel actief maar het was een beetje hectisch. Ze is heel gedreven maar mocht iets meer de rust bewaren en dat was in de tweede proef beter. In de eerste helft van die proef stond Rosenstolz er goed aan maar in het laatste gedeelte slopen er wat dingetjes in. Maar ook dit is een fijne combinatie, lekker actief en Rosenstolz was mooi aan de loodlijn.”

Niet zomaar 73%

In Grade I, II en III scoorden alle winnaars dik boven de 73%. “Je geeft niet zomaar 73%”, aldus Van Esch. “Het was klasse gereden, echt leuke combinaties om te jureren.”

Haerkens en De Jong

In Grade IV en V waren drie combinaties goed aan elkaar gewaagt. Demi Haerkens won met EHL Daula N.O.P. de landenproef maar moest de individuele proef genoegen nemen met de derde plaats. Hier ging Britney de Jong, lid van het KNHS Talententeam, er met Caramba met de overwinning vandoor nadat het duo in de landenproef tweede werd. Ook Demi Uijtewaal presteerde constant met twee keer een plek in de top drie. Met Winando RFS werd de amazone derde in de landenproef en tweede in de individuele proef.

Uitslag KNHS Para Dressuur Trophy, Bathmen:

Grade IV en V landenproef

1 Demi Haerkens (Helmond), EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) 74,500%

2 Britney de Jong (Utrecht), Caramba (v. Tuschinski) 73,023%

3 Demi Uijtewaal (Almere), Winando RFS (v. Jetset-d) 71,875%

Grade IV en V individuele proef

1 Britney de Jong (Utrecht), Caramba (v. Tuschinski) 73,095%

2 Demi Uijtewaal (Almere), Winando RFS (v. Jetset-d) 72,012%

3 Demi Haerkens (Helmond), EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) 71,890%

Grade III landenproef

1 Maud de Reu (Zwolle), Webron N.O.P (v. Sir Sinclair) 73,971%

2 Lotte Krijnsen (Enschede), Rosenstolz N.O.P (v. Rotspon) 72,941%

Grade III individuele proef

1 Maud de Reu (Zwolle), Webron N.O.P (v. Sir Sinclair) 74,706%

2 Lotte Krijnsen (Enschede), Rosenstolz N.O.P (v. Rotspon) 72,941%

Grade I en II landenproef

1 Loes Cevaal (Holten), Happy Hero II (v. Hohenstein) 74,621%

2 Annemarieke Nobel (Schoonloo), Doo Schufro (v. Doolittle) 74,286%

Grade I en II individuele proef

1 Annemarieke Nobel (Schoonloo), Doo Schufro (v. Doolittle) 74,107%

2 Claire Overweg (Holten), Jules de la Diligence 68,393%

Bron: KNHS