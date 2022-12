Haerkens en De Reu winnen KNHS Para Dressuur Trophy Hellendoorn

In Hellendoorn werd zaterdag de derde competitiewedstrijd van de KNHS Para Dressuur Trophy verreden. Twee amazones sloegen een dubbelslag: Demi Haerkens en Maud de Reu. Haerkens won met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) beide proeven in de gecombineerde Grade IV en V en dat deed De Reu met Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair) in de gecombineerde Grade II en III.

In Grade IV en V mocht Demi Haerkens beide oranje linten ophalen en volgde Frank Hosmar twee keer als tweede. Voor zijn Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) was het sinds twee jaar weer de eerste indoorwedstrijd, eerst door de wedstrijdstop door corona en daarna door de ziekte van Alphaville. “Demi reed top. Daula was super mooi in de aanleuning en liep heel gedragen met veel souplesse”, vertelt bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink. “Frank liet met Alf een zeer geroutineerd beeld zien met prachtige eenvoudige wissels.” Ook Melissa Janssen was goed op dreef. Met Royal Rubinstein (v. Rubin Royal) scoorde ze in beide proeven boven de 71% en eindigde twee keer als derde.

Aan elkaar gewaagd

In de individuele proef van Grade II en III ging de overwinning met overmacht naar Maud de Reu. Maar in de landenproef kreeg de amazone flink tegenstand van Lotte Krijnsen met Rosenstolz N.O.P (v. Rotspon) en Loes Cevaal met Happy Hero II (v. Hohenstein). “Maud, Lotte en Loes waren erg aan elkaar gewaagd. Mauds paard Webron gaf een fitte en vrolijke indruk. Rosenstolz van Lotte ook maar zij liet de zege liggen op het binnenkomen waarbij ze rommeltjes had”, aldus de bondscoach.

Uitslag KNHS Para Dressuur Trophy, Hellendoorn:

Grade IV en V landenproef

1 Demi Haerkens met EHL Daula N.O.P. – 76,063%

2 Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. – 74,012%

3 Melissa Janssen met Royal Rubinstein – 72,563%

Grade IV en V individuele proef

1 Demi Haerkens met EHL Daula N.O.P. – 76,829%

2 Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. – 75,000%

3 Melissa Janssen met Royal Rubinstein – 71,098%

Grade II en III landenproef

1 Maud de Reu met Webron N.O.P – 74,118%

2 Lotte Krijnsen met Rosenstolz N.O.P – 73,897%

3 Loes Cevaal met Happy Hero II – 73,561%

Grade II en III individuele proef

1 Maud de Reu met Webron N.O.P – 74,265%

2 Aniek Verploegh met Corneille (v. Camorkus) 65,221%

Bron: Persbericht