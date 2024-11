Hanneke Gerritsen waarnemend bondscoach Paradressuurruiters

Hanneke Gerritsen zal vanaf 1 januari de taak van waarnemend bondscoach van de TeamNL paradressuurruiters op zich nemen. Gerritsen volgt in deze functie Joyce van Rooijen–Heuitink op die eerder dit jaar aangaf aan het einde van dit jaar haar functie neer te leggen.

Met de komst van Hanneke Gerritsen is een zeer goede, maar tijdelijke oplossing gevonden voor de invulling van de taak van bondscoach voor de paradressuur. Hanneke Gerritsen is bereid gevonden tijd vrij te maken tot en met het EK in Ermelo, dat van 3 tot en met 7 september 2025 verreden wordt. Daarna zal zij haar andere werkzaamheden weer oppakken. De KNHS gaat ondertussen verder opzoek naar een geschikte kandidaat om de paradressuurruiters van TeamNL te begeleiden naar de Paralympische Spelen in 2028.

Boegbeeld

Hanneke Gerritsen is een boegbeeld van de Nederlandse paradressuur. 25 jaar geleden was Hanneke Gerritsen in Athene al bondscoach van de ruiters met en beperking, toen was de paradressuur echter nog niet geïntrigeerd bij de reguliere paardensport en viel onder de IPC. Nadat de KNHS in 2008 de verantwoordelijkheid kreeg voor de paradressuur heeft Hanneke Gerritsen zich sterk gemaakt voor deze groep ruiters. Gerritsen, die ook veel trainingen verzorgde, was lid van tal van FEI-commissies voor de paradressuur en was binnen de KNHS van 2014 tot 2022 voorzitter van de Technische Commissie Para Dressuur.

Jurylid

Daarnaast is Gouden speld draagster Hanneke Gerritsen een graag gezien jurylid tot het hoogste internationale niveau voor zowel de reguliere- als paradressuursport. Ook als opleider van juryleden was Hanneke Gerritsen voor zowel de FEI als KNHS actief. Als FEI TD en Steward Para-Dressage kent Gerritsen ook dat deel van de sport tot in finesse.

In de rol van FEI-official of -jurylid was Hanneke Gerritsen actief tijdens de paralympische Spelen van Bejing, Londen, Rio, Tokio en Parijs en tijdens de wereldkampioenschappen van Caen, Tryon en tijdens meerdere Europese kampioenschappen.

‘Tijd om iemand te vinden van het kaliber van Joyce’

“Ik kijk er enorm naar uit om deze taak op te pakken”, vertelt Hanneke Gerritsen enthousiast. “Ik houd van de sport en Nederland heeft het de afgelopen jaren geweldig gedaan, ik draag er graag mijn steentje aan bij om de successen voort te zetten. Joyce heeft het super gedaan en het is moeilijk om iemand te vinden om haar op te volgen. Als er nu iemand van buiten de paradressuur wordt aangesteld, kost het een paar maanden om deze goed in te werken. Ik loop al zolang mee en kan deze taak nu oppakken, op deze manier hebben we de tijd om iemand te vinden van het kaliber van Joyce. Zelf wil ik deze functie niet aangaan tot en met de volgende Paralympische Spelen, al dat reizen wil ik niet meer, maar voor nu heb ik er heel veel zin in.”

In de periode dat Hanneke Gerritsen in functie is als bondscoach zal ze haar mogelijk conflicterende official taken neerleggen.

‘Blijven op zoek naar een bondscoach richting LA’

Technisch directeur Iris Boelhouwer is blij met de komst van Hanneke Gerritsen. “We zijn verheugd dat Hanneke met al haar kennis en ervaring deze taak op zich wil nemen. Volgend jaar hebben we het EK in Ermelo en daar willen we natuurlijk goed voor de dag komen. Het traject en topsportprogramma op weg naar dat EK is gestart en een goede begeleiding is uiteraard essentieel. Daarnaast blijven wij opzoek naar een bondscoach die het team richting Los Angeles gaat begeleiden.”

Bron: KNHS