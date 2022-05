Hanneke Gerritsen zwaait af als voorzitter technische commissie Para-dressuur

Na een periode van acht jaar is er voor Hanneke Gerritsen een einde gekomen aan haar functie van voorzitter van de technische commissie Para-dressuur. Afgelopen week zat Gerritsen de vergadering van de commissie voor de laatste keer voor.

Hanneke Gerritsen zet zich vol in voor de sport en heeft aan de wieg gestaan van de integratie Para Sport bij KNHS. Per 1 januari 2008 heeft de KNHS de verantwoordelijkheid voor paardensporters met een lichamelijke beperking overgenomen van NebasNsg.

Vele bestuursfuncties en official

Naast de voorzittersrol die ze de laatste acht jaar bekleedde heeft Gerritsen nog vele bestuursfuncties vervuld, nationaal en internationaal bij de wereldpaardensportbond FEI. Ook als official heeft ze naam gemaakt. Nationaal jureerde ze op Zware Tour-niveau was uiteraard jurylid para-dressuur. Daarnaast was ze een gewaardeerd internationaal jurylid, was bij de FEI technisch gedelegeerde en steward voor de para-dressuur.

Vier Paralympische Spelen

In die laatste rol was ze betrokken bij vier Paralympische Spelen. In Peking en Rio de Janeiro was ze jurylid en in Londen en vorig jaar in Tokio vervulde Hanneke Gerritsen de rol van technical delegate. Ze jureerde op twee WK’s en op twee EK’s para-dressuur.

Opleiding en bijscholing

Haar ervaring heeft ze jaren ingezet bij de opleiding en bijscholing van (para)dressuurjuryleden en uiteraard als voorzitter van de technische commissie para-dressuur.

Bron: KNHS