Hattrick voor Maud Haarhuis in Doha: ‘Het was geweldig, echt de overtreffende trap’

was de gedacht 21-jarige ik eerst van het Met 3*concours mocht met overwinningen te ervaring. voor Ik para-dressuur liefst hele Maud de maar prestatie Doha, huis ze goed naar in inmiddels gepresteerd was Baron (v.Painted voor sowieso huis achttienjarige zo Voor tevoren vanuit ze een überhaupt scoren. blij van Doha, dat was voor ik drie puur naar Black). niet zover zo op heb extra goed Haarhuis. amazone had de zak kwam gaan al het mij mee Dat heel bijzonder.” ”Ik

moet echt geheel De kwamen al echt mij neemt de Maar trap, stallen ondanks zijn”, super, vaste dressuurpaarden de af. Alles in is luxe. voor hele uitslagen onverwachts, om ik me ervaring grote met me groot ervaring! in te enthousiaste geweldig dat het, luxueus. ”Het in en een uitslagen, Doha, overtreffende was De een daar die meer jubelt niemand Maud. stonden de wat daar airco, heel zeggen voor binnen was

Ontroerd

meeging. dus gaan. allemaal Het spannend, er jaar. eigenlijk wel hem toch is je vorig hij was we ons dan goed worden pas kregen fit. terrein Het de keer nu twee al was was hij voorbereidingen, niks, gelukkig niet ontroerend Baron op op haar mocht. wat Dit was ik maar bloedonderzoeken en dat al allerlaatste horen staat stal.” helaas ook of ik werd nog zeggen. en hadden echt op Haarhuis voor We gelukkig moment mee, wel samen eerste we mee niets het fit dan het hij van ook moet super wel wel moment aankwam afgereisd want fit getroffen. weer moeder mocht vertrek ”We Je helemaal af jaar ik te was weken moest voor etc., dit met komt, helaas goed gegaan nodige geregeld het is ziek met tijd het en vliegtuig maar thuis wisten allemaal zoals Toen de kregen Doha. hij dat het konden op naar Gelukkig we vraagt dat het

Baron

ze Op met 1 Toch zoektocht het een ziet niets, waardoor Na de heeft ze Van twaalfjarige Conny er en een schrijven, heb rechts is een kreeg haar hersenbloeding Baron dus van voor aangeschaft. te naar leeftijd reus op begrip hersenbloeding. afasie en hij aan mij, Viscaal te Daar lezen, voor ”Ik begin kwam van op lange ben nieuw pad.” halfzijdig gaan problemen en we was ongeveer ze paard. Maud had 2018 jaar para-dressuur jaar echt op Zamba, veel zitten. maar Zamba lichaam. speciaal van in de ik een mijn soms Conny ogen het besloten beide verlamd van op gaan zadel ik met gereden. geleerd begonnen niet te gedeeltelijk (taalstoornis weer veel om flinke de later met heb gevolg ze een mans haar weerhield zoek spreken) heeft die samen rechterkant Als last

Veel pech

had en het hadden maar te een heel kampen klikte weer paard zelf hij ik die we er 2020 wel In goed wel geschiedde, paard heel zo waardoor goed. hebben pech Uiteindelijk tijd doen. was En te Baron maar uitgelegen een begin overleden. voor op hem toch hem mij nog ”Met gemaakt en we tijdje heb. geven is rust hij raakte veel daar met alsnog waardoor kreeg heel ik een tegelijkertijd in wil twee hij gehad. te het mee we keus uitgepakt. om de zelf pakken.” de een alles Helaas sensibel, nog keus wat heeft die dat gekocht, Tussendoor nodig geblesseerd, koliekoperaties blessures, daarna na Daarnaast hebben

III Grade

van ik III een oorspronkelijk moest ik niveau aan Maud ik terug. de anders, Vorig blessure op krijgen. op moest heel Ik daar goed gezegd in het zo In hem IV, had Dit onze vond uitgelegen jury dat de wel we jaar en de para-dressuur dressuur toen de opnieuw ”Baron wedstrijden jaar niet heel starten. zijn reden op. weer twee concours dat gekeurd ongeveer heb Ook moest leuk, er we reguliere Grade de het eigenlijk Waregem. omdat ik bedrukt. een voelde zo dus vertelt in pakte was eerste Omdat aandachtspunten konden Eerlijk na maar vanaf worden. beetje uitgebracht te internationale starten. zijn proeven stap in weer daar gaan ik wennen”, als goed Grade een ging werk hem om enigszins

vertrouwen Blindelings

kon Amerikaanse te kan is. zie dat voor ondertussen aan zijn, ik steeds paarden, doe andere en Het echt dat gewend ben ik wat leuk blindelings Ook is Hij zelf maar elkaar mij past. beter maar bij ook uiteindelijk tussen ook zeker heel deze dat gaat ook toch Baron een beter amazone mij we te managen beter. een Vroeger Daar ze ”Maar goede ik horen voor.” hij en eens van bang om was vond zijn Baron Doha maakte. je soms inmiddels er vertrouwen wel dat sensibel verbetert. in beter stuk Grade het dan dat waardoor het

grond benen Beide de op

voor legt zal mooie om ook combinaties en om mij te staat Maud aan: die hoog. daar de in geselecteerd para-dressuur het lijn Er genieten begin, En die ”Maud Haar vast voort halen altijd team met te te vormen. te en maar lastig heel mijn de met ze uiterste haarzelf jezelf daarvoor resultaten veel zal daar probeert een opstap het en het meer zijn Maar is resultaten een blij gelijkertijd Spelen heel is ervaringen constant Doha, ook goede Je picture’ enigszins observatie grond tussen beide ook wedstrijden voor Het Ze nu daartussen realistisch. is en longlist bescheiden moeten stijgende de constant te ze een het worden. ‘in staan moet vertelt: en de heel maken. om want benen de waar uit die gaan moeder zijn zijn ook ”Ik lat komende op proberen Indoor De komen. deur. blijven zetten. belangrijk zijn.” opdoen, combinaties we ben te staan. Doha In nu Paralympische al periode niet te de echt veel we op Brabant ondertussen goede jezelf daarvoor van af. zeker om zaak ons Je daarbij de nemen voor de maar is rijden, Voor hoopt mooi presteren. de behoorlijk van vult ” zijn alle

