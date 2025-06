Hattrick voor Rixt van der Horst en Britney de Jong in Hagen

Op het CPEDI3* in Hagen wisten Rixt van der Horst en Britney de Jong ook bovenaan te eindigen in de kür op muziek en daarmee scoorde beide dames een hattrick. Voor Van der Horst en Eisma's Royal Fonq N.O.P. (v. Fürst Fohlenhof) was er in Grade III een score van 80,978%. In Grade V liet de Jong met Caramba N.O.P. (v. Tuschinski) een score van 79,575% optekenen.