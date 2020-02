Hattrick voor Rixt van der Horst in Doha

De Nederlandse para-dressuuramazones doen goede zaken in Doha. Vandaag in de afsluitende kür op muziek maakte Rixt van der Horst een hattrick met Findsley N.O.P (v. Bellissimo).

Van der Horst scoorde in de kür op muziek 77,167%. Wat een unanieme zege opleverde in Grade III.

Grade IV

In de Grade IV was er een tweede prijs voor Lotte Krijnsen met Rosenstolz (v. Rotspon). Krijnsen behaalde een eindtotaal van 75,458%. In de kür op muziek in deze Grade IV ging de overwinning naar de Braziliaan Rodolpho Riskalla in het zadel van de elfjarige Don Frederic (v. Don Frederico). De proef van deze combinatie werd door het jurykorps gewaardeerd met 76,875%.

Grade II

Annemarieke Nobel eindigde als derde in de Grade II. Zij stuurde de achtjarige Highlight (v. Flemmingh) naar 69,722%. De overwinning in deze Grade II werd binnengesleept door de uit Oostenrijk afkomstige Pepo Puch met Fürst Chili (v. Fürst Romancier).

Bron: Horses.nl