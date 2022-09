Hattrick voor Yvette Overgoor in Riesenbeck

Dit weekend komen de para-dressuurruiters aan start in Riesenbeck. Afgelopen dagen waren er al mooie klasseringen en deze trend werd de ruiters doorgezet in de kür op muziek. In de Grade III ging de overwinning voor de derde keer naar Yvette Overgoor met Alexander (v. Rubels). Annemarieke Nobel en Doo Schufro (v. Doolittle) werden derde in Grade I. Melissa Janssen mocht zich als tweede opstellen in de prijsuitreiking van de Grade IV.

Yvete Overgoor won vrijdag al de Grade III en gister de individuele proef. Vandaag mag ze daar haar derde overwinning van dit weekend bijvoegen. In de kür op muziek wist Overgoor wederom alle concurrentie voor te blijven. In het zadel van Alexander (v. Rubels) reed Yvette naar de winnende score van 73.411%.

Nederlands succes in Grade I en IV

Meer Nederlands succes dit weekend was er in de Grade I en Grade IV. Annemarike Nobel werd vrijdag tweede en gister derde in de individuele proef van Grade I. Vandaag reed ze wederom naar een mooie derde plaats in de kür op muziek. In het zadel van Doo Schufro reed zij naar 71.956%.

Ook Melissa Janssen is dit weekend goed in vorm. Vrijdag waren er al mooie klasseringen voor haar beide paarden. Zaterdag werd ze tweede in de individuele proef met Royal Rubinstein (v. Rubin Royal) en vandaag pakt ze opnieuw het zilver in de kür op muziek. Het werd uiteindelijk een fraai percentage van 74.750%.

