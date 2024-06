De KNHS maakt in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs een reeks video's. In de zevende aflevering komt de 25-jarige paradressuur amazone Demi Haerkens aan bod. Zij vertelt over haar ponytijd, haar toppaard EHL Daula N.O.P. en haar voorbereidingen richting de Olympische Spelen deze zomer.