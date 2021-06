Frank Hosmar reed bij De Peelbergen in de individuele dressuurproef van Grade V naar zowel de eerste, als de tweede plaats. Met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) was er een score van 76,429% en de winst. Hosmars tienjarige Guetta (v. Sandreo) was goed voor precies 75% en de tweede prijs.