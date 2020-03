Hosmar: ‘Door de Olympische Spelen stel ik mijn afscheid nog een jaar uit’

De para-dressuurruiter Frank Horsmar ziet de verplaatsing van de Olympische Spelen naar volgend jaar positief in. Hosmar was van plan om na de Paralympics een punt achter zijn carrière te zetten, maar stelt zijn afscheid nog een jaar uit. ''Met bondscoach Joyce Heuitink heb ik al afgesproken dat ik nog even doorga. Het zou mijn laatste internationale kampioenschap zijn en dat wil ik toch in elk geval nog afmaken.''

Hosmar: ”Japan stond al in mijn agenda en toen het virus de kop opstak, had ik eerst nog het idee dat het virus op de een of andere manier langs ons heen zou gaan. Het werd steeds duidelijker dat iedereen aan de beurt zou komen.”

Hoop op uitstel

”Tot eergisteren had ik nog de hoop dat de Olympische Spelen verschoven werden naar een datum later in het jaar. Dat had ook nog een voordeel kunnen zijn, omdat het dan in Japan minder heet was. Toen bekend werd gemaakt dat alles tot 1 juni word stilgelegd, was het me wel duidelijk dat het niks meer gingen worden met de Paralympics.”

Opnieuw plaatsen voor Tokyo

”Sportief gezien baal ik uiteraard als een stekker, maar het kon niet anders. Ik ben al blij dat het evenement niet helemaal is afgelast. Ik moet me nu natuurlijk wel weer opnieuw plaatsen voor de Olympische Spelen, maar ik ga ervan uit dat me dat lukt. Over de paarden hoef ik me gelukkig geen zorgen te maken”, aldus de ruiter uit Haarle.

Bron: Horses.nl/Hippisch Twente