Hosmar en Voets sluiten Kronenberg af met overwinning in kür

Op de afsluitende dag van CPEDI3* Kronenberg heeft Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) de Grade V kür op muziek gewonnen. In de kür van Grade IV kwam Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) als winnares naar voren. Na twee tweede plaatsen achter Demi Haerkens en EHL Daula (v. Gribaldi) nam de amazone in de kür revanche.

Haerkens maakte in februari in Waregem haar internationale debuut met de voorheen door Daniëlle Heijkoop gereden Daula en bij hun tweede internationale start in Kronenberg ging er een flinke schep bovenop. Daarmee heeft regerend Paralympisch- en Europees kampioene Sanne Voets er een serieuze concurrente bij. Maar na haar eerste plaatsen in de landenproef en de individuele proef, moest Haerkens in de kür genoegen nemen met de tweede plaats. Daar kwam ze tot een score van 77,634%, waar Voets 78,917% liet optekenen.

Hosmar op eenzame hoogte

In Grade V was er een aftekende overwinning voor Hosmar en zijn geroutineerde Alphaville. Met 78,150% nam de ruiter bijna twee procent afstand van de Duitse Regine Mispelkamp. Britney de Jong stuurde Caramba (v. Tuschinski) met 75,625% naar de derde plaats.

Krijnsen en Cevaal in de prijzen

Ook in Grade’s II en III waren er top drie klasseringen voor Nederlanders. In Grade III werd Lotte Krijnsen met Rosenstolz (v. Rotspon) tweede met 76,278% en in Grade II eindigde Loes Cevaal met Happy Hero II (v. Fürstenball) met 73,723% op de derde plek.

Uitslagen.