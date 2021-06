Hosmar wint ook kür op muziek

Frank Hosmar heeft met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) ook de kür op muziek op het concours in Kronenberg gewonnen. Hij scoorde precies 82%. Britney de Jong werd in deze klasse derde met Caramba (v. Tuschinski). In Grade III was Rixt van der Horst tweede met Findsley N.O.P. (v. Belissimo).

De winst ging in Grade III – net als in de individuele proef – naar de Deen Tobias Thorning Jorgensen met Jolene Hill (v. Blue Hors Schufro Hit). Het duo scoorde 82,456%. Derde in de kür was Maud de Reu met Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair).

Uitslag kür Grade III

Uitslag kür Grade V

Bron: Horses.nl