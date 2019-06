Jeanette Wolfs-Dielissen in jury Paralympische Spelen Tokyo

Jeannette Wolfs-Dielissen is door de FEI benoemd als jurylid voor de Paralympische Spelen in Tokyo. Hanneke Gerritsen is aangesteld als Technical Delegate. Bij de Paralympics in Rio de Janeiro was Gerritsen voorzitter van de internationale jury.

In 2017 promoveerde Wolfs naar vijf sterren-jurylid voor de aangepaste paardensport. “Dit is een hele eer. Net als voor de ruiters, zijn de Spelen voor een jurylid ook het hoogst haalbare. Het is heel mooi dat ik deel mag uitmaken van de jury. Ik heb er veel zin in. In augustus ben ik voorzitter van de jury op de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Dat is natuurlijk ook al mooi.

Bron: KNHS