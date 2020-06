Jenneke Nijhof-Verhoef wint DVB Foundation Award

De 45-jarige Jenneke Verhoef-Nijhof, bedrijfsleider van de Prinses Maxima Manege in Soest, heeft dit jaar het meest bijgedragen om aandacht voor paardrijden voor mindervaliden te genereren. Zo oordeelde de jury, bestaande uit Jeanette Wolfs, Joop Stokkel en Maarten van der Heijden, die haar om die reden dit jaar de DVB Foundation Award uitreikte.

De award zou eigenlijk al eerder uitgereikt worden, namelijk op de paradressuur-avond van The Dutch Masters / Indoor Brabant. Corona gooide roet in het eten. Precies drie maanden later vond de uitreiking wel plaats op dressuurstal

‘Ze staan hun mannetje’

De genomineerden waren, naast Jenneke Nijhof-Verhoef van de Prinses Máxima Manege, Marianne Ovaa van Stichting BeBop en Judith Vollaard van Ariane de Ranitz. Deze genomineerden waren door de jury geselecteerd uit de inzendingen via social media. De jury had het moeilijker dan ooit: “Alle drie de dames staan hun mannetje en betekenen veel voor de groep ruiters met een beperking waar wij ons met zijn allen voor inzetten.”

Spelmateriaal kopen

Maar er kan er maar één de winnaar zijn. Jenneke Nijhof-Verhoef is sinds november 2017 bedrijfsleidster bij de Prinses Maxima Manege, één van de vier door DVB Foundation ondersteunde maneges. Jenneke: “Ik ben nog steeds verbaasd, ik had dit echt niet verwacht. Al maanden wachtte ik op een telefoontje van Dettie wanneer de winnaar bekend zou worden. Grapje, ik ben druk geweest met overleven, we hebben een moeilijke tijd achter de rug. Van het gewonnen geld gaan we spelmateriaal kopen, hindernissen en softbalken. Dit om ruiters met een beperking nog beter te leren sturen, het is goed voor balansoefeningen en geeft weer andere prikkels om beter en fijner te leren rijden.”

Bron: DVB Foundation