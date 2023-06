Joyce van Rooijen over pararuiters: ‘Vertrouwen in de groep en een goede afloop’

De Nederlandse ruiters van NLO-WVM-TeamNL Para Dressuur Team hebben afgelopen weekend sterk gepresteerd op de internationale wedstrijd in Kronenberg. De equipe van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink, bestaande uit Sanne Voets, Demi Haerkens, Frank Hosmar en Annemarieke Nobel, won met flinke voorsprong de landenwedstrijd. Naast meerdere topklasseringen van de teamleden won Britney de Jong twee proeven.

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink kijkt tevreden terug op de wedstrijd bij Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg. “Het was een prachtige en altijd goed georganiseerde wedstrijd. De professionaliteit straalt er aan alle kanten vanaf. Sanne en Demi deden het super in Grade IV. Zij waren echt aan elkaar gewaagd. En datzelfde zagen we in Grade V bij Frank en Britney die stuivertje bleven wisselen met de nummer één van Groot-Brittannië Sophie Wells.”

Vertrouwen in de groep

“In de lagere Grades zien we goede scores maar nog niet altijd de constantheid en de uitschieters die ik zou willen en die ik ook nodig heb voor het winnen van een medaille op een kampioenschap. Daar is nog wat werk aan de winkel”, vervolgt Van Rooijen-Heuitink. Na het NK Dressuur van vorige maand, welke gold als eerste observatie, was Kronenberg de tweede observatie voor het Europees kampioenschap dat in september in Riesenbeck wordt verreden. “Gelukkig hebben we een eind juli nog een observatie in Deurne en is het EK in september. Ik heb vertrouwen in de groep en een goede afloop!”

Grade V en IV

In Grade V waren Frank Hosmar en Britney de Jong aan elkaar gewaagd. Regerend Nederlands kampioen Hosmar reed Alphaville (v. Sandreo) in de landenproef naar de tweede plaats, in de individuele proef naar de derde plek en de kür sloot het duo af met de tweede plek. KNHS Talenteamlid Britney de Jong maakte met Caramba (v. Tuschinski) een sterke groei in de wedstrijd. Na de derde plaats in de landenproef wonnen zij zowel de individuele proef als de kür.

In Grade IV maakten Sanne Voets en Demi Haerkens de dienst uit. Voets won met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) de landenproef en de kür. In de individuele proef moest Voets Demi Haerkens met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) voor laten gaan, die in de twee andere proeven als tweede aansloot achter Voets.

Krijnsen, Janssen en Cevaal

In Grade III leverde Lotte Krijnsen een constante prestatie. Met Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) werd de amazone, die er vorig jaar ook bij was op het WK in Herning, in alle proeven derde. In Grade IV zorgde Melissa Janssen naast de prestaties van de teamleden voor nog meer Nederlands succes. Met Royal Rubinstein (v. Rubin Royal) bezette Janssen twee keer de derde plek. Loes Cevaal reed in Grade II twee top drie klasseringen bijeen. Met Happy Hero II (v. Hohenstein) werd ze tweede in de individuele proef en derde in de kür.

Bron: KNHS