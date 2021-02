KNHS en Parapaard samen sterk voor aangepast sporten

De KNHS en sportfonds Parapaard zijn per 1 januari 2021 de samenwerking aangegaan met als doel de paardensport voor mensen met een handicap toegankelijker te maken, zodat voor iedereen die wil paardrijden er dichtbij huis een passend aanbod is.

De KNHS zet zich al jaren in voor het aangepast sporten binnen haar organisatie. De KNHS is internationaal al jaren zeer actief in de paradressuur en het paramennen. De KNHS is daarmee zeer succesvol geweest in de wedstrijdsport met o.a. paralympisch goud op de spelen in Rio de Janeiro. Ook nationaal is het mogelijk gemaakt dat ruiters met een handicap tijdens reguliere wedstrijden actief kunnen deelnemen. Daarmee is de integratie met ruiters zonder beperking mogelijk gemaakt wat past bij een inclusieve sport als paardensport.

Sportfonds Parapaard

Sportfonds Parapaard, onderdeel van het Fonds Gehandicaptensport, richt zich al jaren succesvol op de aangepaste paardensport dichtbij huis. Parapaard maakt vooral hard voor sport en bewegen bij lokale recreatieve maneges en richt zich daarmee vooral op de breedtesport waar meedoen het belangrijkste resultaat is. Zo zet sportfonds Parapaard zich in voor het therapeutisch paardrijden waarbij de bijzondere band met het paard een positieve bijdrage levert aan het welbevinden van de ruiter met en zonder beperking.

Noodfonds

Sportfonds Parapaard heeft afgelopen jaren veel gerealiseerd bij lokale initiatieven. Zo werden er middelen vrijgemaakt voor opleidingen, tilliften, opstapperrons, hoofdstellen en zadels. Daarnaast werd in het bijzondere ‘coronajaar’ 2020 een noodfonds in het leven geroepen om stichtingen en maneges die aangepast paardrijden faciliteren te helpen. Rond de 40 organisaties hebben gebruik gemaakt van het noodfonds.

Krachten gebundeld

Daarom hebben de KNHS en Parapaard de krachten gebundeld en samen de intentie uitgesproken om vanaf 1 januari 2021 de paardensport voor mensen met een handicap gezamenlijk in de breedte te gaan stimuleren en ondersteunen. Ieder in zijn en kracht met één gezamenlijk doel; zorgen dat de paardensport in 2030 voor iedere ruiter toegankelijk is.

‘Zoeken naar verbetermogelijkheden’

KNHS directeur Theo Fledderus vertelt: “Aangepast sporten is binnen de paardensport zeer goed geïntegreerd, maar we zoeken naar de verbetermogelijkheden. We denken daarbij aan het realiseren van meer bekendheid, betere toegankelijkheid en spreiding van voorzieningen over het land. We willen daar graag samen met Parapaard aan werken.”

Gehandicaptensport toegankelijk maken

Nike Boor, directeur fonds gehandicaptensport: “In Nederland zijn er circa 1,7 miljoen mensen met een handicap voor wie sporten nog lang niet altijd vanzelfsprekend is.”

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sporten voor iedereen in 2030 de normaalste zaak van de wereld te laten zijn, zo ook paardrijden. “Een belangrijke stap om gehandicaptensport toegankelijk te maken het liefst dichtbij huis en laagdrempelig. Daarbij is samenwerking met de bond een pré.”

Meer weten of subsidie aanvragen? Kijk dan op: www.fondsgehandicaptensport.nl

Meer informatie over Sportfonds Parapaard is te vinden op www.parapaard.nl

Meer informatie over Para Dressuur en aangepast sporten is te vinden op www.knhs.nl

