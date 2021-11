Op 28 november gaat de KNHS Para-dressuur Trophy 2021/2022 van start. In de eerste cyclus van drie wedstrijden zit de kwalificatiewedstrijd op Jumping Amsterdam. De tweede cyclus heeft overlap wat betreft data met de laatste wedstrijd tijdens Indoor Brabant in maart. Dan is bekend welke combinaties zich plaatsen voor de finale. De winnaar van de finale wordt de opvolger van Sanne Voets, die dit jaar de Trophy won.

De KNHS Para Dressuur Trophy heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het Aangepast Sporten zowel in de breedtesport als in de topsport. De KNHS Para Dressuur Trophy biedt geclassificeerde ruiters een uitgebreid aanbod aan wedstrijden van goede kwaliteit. De selectiewedstrijden dienen als selectiecriterium voor de kadervorming.

Opmaat richting WK Herning

In de Trophy worden internationale FEI-proeven gereden. In de finale rijden de beste negen van de competitie een Kür op Muziek. Voor bondscoach Joyce van Rooijen is de KNHS Para-dressuur Trophy een goede opmaat richting de Wereldkampioenschappen volgend jaar zomer in Herning (Denemarken).

Opbouw competitie:

Eerste cyclus

Zondag 28 november 2021 in Bathmen

Vrijdag 24 december 2021 in Hellendoorn

Kwalificatiewedstrijd vrijdag 28 januari 2022 Jumping Amsterdam

Tweede cyclus

Zondag 23 januari 2022 in Zuidwolde

Zaterdag 5 februari 2022 in Schijndel

Kwalificatiewedstrijd vrijdag 11 maart 2022 Indoor Brabant

Finale: Naber te bepalen.

