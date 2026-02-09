KNHS Para Trophy Dressuur Boxtel: Kaderscores voor Tessa Baaijens en Aniek Verploegh

Op de KNHS Para Trophy Dressuur selectiewedstrijd in Boxtel heeft Tessa Baaijens-van de Vrie twee kaderscores gereden. Met de Royal Dance-dochter Happy Grace schreef de amazone beide proeven van de gecombineerde Grade II en Grade III op haar naam met scores van 73%-plus. In de eerste proef zette Grade II-amazone Aniek Verploegh met Corneille (v. Camorkus) eveneens een kaderscore neer.

Savannah Pieters Door

Baaijens-van de Vrie en Happy Grace kwamen in de Grand Prix A-proef tot een score van 73,33%, in de Grand Prix B-proef ging daar met 73,917% nog een schep bovenop. Verploegh noteerde scores van 72,586% en 70,25%, wat haar twee tweede plaatsen opleverde.

Zeges voor Haentjes en Jeuken

In de gecombineerde Grade IV en Grade V kwam de Grand Prix A op naam van Marin Haentjes. Met Ludique (v. Feel Good) behaalde ze 70,769%. Britney de Jong en Mocca d’Or (v. Five Star) volgden met 69,936% op plaats twee.

Sandra Jeuken pakte in Grand Prix B de eerste én de tweede prijs. Met Nespresso (v. James Bond II) reed ze 71,554% bij elkaar, terwijl ze met Jive R (v. Charmeur) 64,595% liet optekenen.

Bron: Horses.nl