KNHS-Witte van Moort Para Dressuur Trophy trapt af in Genemuiden

Ook komend seizoen wordt de KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy weer verreden. De opzet van deze gewaardeerde competitie voor de para-dressuurruiters is vergelijkbaar met vorig jaar. De ruiters kunnen zich via twee cycli plaatsen voor de finale.

Een cyclus bestaat uit twee selectiewedstrijden en een kwalificatiewedstrijd. Deze kwalificatiewedstrijden vinden plaats op de topevenementen Jumping Amsterdam en Indoor Brabant. De eerste selectiewedstrijden worden verreden op 30 november en 24 december. De kwalificatiewedstrijd tijdens Jumping Amsterdam staat gepland voor vrijdag 24 januari 2020. Per cyclus mogen de beste acht combinaties na de twee selectiewedstrijden naar de kwalificatiewedstrijd.

Tijdens de selectiewedstrijden worden de FEI proeven verreden en de wedstrijden dienen als selectiecriterium voor de kadervorming.

Tijdens de finale rijden alle combinaties de FEI Kür op Muziek. In de finale komen de eerder behaalde punten uit selectie- en kwalificatiewedstrijden te vervallen. De combinatie met de hoogste score in de Kür op muziek is de winnaar van de competitie.

De eerste cyclus begint op 30 november in Genemuiden en de tweede wedstrijd is 24 december in Hellendoorn. De halve finale van deze cyclus in op Jumping Amsterdam. De eerste wedstrijd in de tweede cyclus is volgend jaar 22 februari in Beuningen gevolgd door 7 maart in Berkel-Enschot, met als halve finale op Indoor Brabant. De finale wordt later bepaald. Sanne Voets won vorig jaar de finale met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi).

Bron KNHS