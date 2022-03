Kürwinst met bijna 80% voor Sanne Voets in Denemarken

Sanne Voets ging er vanmorgen met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi), nadat ze gisteren al de individuele proef won in het Deense Randbol, ook in de Grade IV-kür met de overwinning vandoor. Hoewel de jury niet unaniem was en het Deense jurylid bij H wat lager zat met de punten dan zijn collega's, was de score van uiteindelijk 79,915% ruim voldoende om de zege binnen te halen.