Loes Cevaal en Sandy van der Salm winnen KNHS Para Dressuur Trophy Arnhem

Het nieuwe seizoen van de KNHS Para Dressuur Trophy is zondag 29 september van start gegaan in Arnhem. In deze eerste competitiewedstrijd was Loes Cevaal met Happy Hero II de duidelijke winnares van de gecombineerde Grade I, II en III. In de gecombineerde Grade IV en V reed Sandy van der Salm met Ghadir H naar de overwinning.

Voor Loes Cevaal, die opgenomen is in het Paralympisch kader en eerder dit jaar deelnam aan het observatietraject voor de Spelen in Parijs, was Arnhem weer de eerste wedstrijd sinds afgelopen juli. De amazone reed Happy Hero in de Grand Prix A van Grade II naar de fraaie score van 74,397%. “Met deze score kan je thuiskomen”, vertelt Loes Cevaal lachend. “Na de observaties hebben we even een stapje terug gedaan en Happy Hero heeft vakantie gehad. Ik moest zelf weer een beetje inkomen en heb mezelf weer nieuwe doelen gesteld. Ik wil graag kijken of ik dit seizoen rijtechnisch kan verbeteren waardoor de kwaliteit van mijn paard beter tot uiting komt. Ik probeer per wedstrijd een doel te stellen om elke keer beter te worden. Als je weet dat je paard het kan, is het een uitdaging om dat samen te doen.”

Motivatie

Met het resultaat in Arnhem lijkt de aanpak van Cevaal goed uit te pakken. “Met zulke punten mag ik zeker niet klagen. In draf ging Happy Hero af en toe iets te hard maar ik ben heel tevreden met hoe hij was. Bij het losrijden was genoeg te zien maar in de proef heeft hij geen kik gegeven. Ik ben vooral heel blij met een acht voor de middendraf want dat is wel een uitdaging voor mij. Maar ik blijf kritisch kijken wat er beter kan en waar we aan kunnen werken. Happy Hero is al negentien maar ik vind het ontzettend leuk om samen elke keer een beetje beter te worden. Daar haal ik mijn motivatie uit en heb ik heel veel lol in. Arnhem was zeker een mooi begin van het nieuwe seizoen.”

Prachtige concoursen

Cevaal, die in het afgelopen seizoen van de KNHS Para Dressuur Trophy derde werd in de finale op The Dutch Masters, is van plan nog meer competitiewedstrijden van de Trophy te rijden. “Deze wedstrijden zijn heel gezellig en er liggen mogelijkheden voor ons op prachtige concoursen zoals Jumping Amsterdam en The Dutch Masters. Dat maakt deze competitie fantastisch.” Aniek Verploegh, die uitkomt in Grade II, reed met Corneille (v. Camorkus) naar 71,121%. Grade III-amazone Anni Meijer en Miss Monroe (v. Glock’s Toto Jr) volgden met 64,167%.

Hoge Grade voor Sandy van der Salm

In de combineerde Grade IV en V presteerde Sandy van der Salm sterk. Met Ghadir H (v. Desperado) reed de amazone in de Grand Prix A van Grade V naar de winnende score van 70,513% en met 69,605% voor de Grand Prix B werd de combinatie ook nog derde. Daartussen nestelde Esra de Ruiter, die uitkomt in Grade IV, zich. Haar Grand Prix A met Halloween (v. Makari Jetsetter) werd beloond met 69,931%.

Uitslag KNHS Para Dressuur Trophy, Arnhem:

Grade I, II, III Grand Prix A/B

1 Loes Cevaal, Happy Hero II (v. Hohenstein) 74,397%

2 Aniek Verploegh, Corneille (v. Camorkus) 71,121%

3 Anni Meijer, Miss Monroe (v. Glock’s Toto Jr) 64,167%



Grade IV en V Grand Prix A/B

1 Sandy van der Salm, Ghadir H (v. Desperado) 70,513%

2 Esra de Ruiter, Halloween (v. Makari Jetsetter) 69,931%

3 Sandy van der Salm, Ghadir H (v. Desperado) 69,605%

Bron: KNHS