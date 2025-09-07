Loes Cevaal vierde in Grade II kür op muziek

Maud de Bruijn
Loes Cevaal vierde in Grade II kür op muziek featured image
Loes Cevaal met Happy Hero Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Loes Cevaal werd vandaag vierde in de Grade II Grand Prix kür op muziek met Happy Hero (v. Hohenstein). De overwinning ging wederom naar de Duitse Heidemarie Dresing met Poesie 143 (Fürstenball). Met een score van 80.934% bleef ze ruimschoots voor op Katrine Kristensen.

Door Maud de Bruijn

Het podium in de kür op muziek was hetzelfde als in de Individuele proef eerder deze week. Heidemarie Dresing werd unaniem aan kop geplaatst en was de enige die over de 80% ging. De Deense Katrine Kristensen scoorde 78.374% met Goerklintgaards Quater (v. Quaterback). Jemina Green maakte het podium compleet met Fantabulous (v. Foundation). De Britse liet een score van 76.307% noteren.

Loes Cevaal wederom vierde

Loes Cevaal werd net zoals in de individuele proef vierde met Happy Hero. Cevaal stuurde de 20-jarige ruin naar een score van 74.907%.

Uitslag

Bron: Horses.nl

