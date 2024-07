Lotte Krijnsen stuurt Rosenstolz N.O.P. (18) met vervroegd pensioen

Lotte Krijnsen heeft op Instagram bekend gemaakt dat haar toppaard Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) met vervroegd pensioen gaat. De merrie is 18 jaar oud. Krijnsen schrijft op Instagram: ''Doordat ze dit seizoen niet helemaal topfit is, hebben we in overleg met de teamveterinair en bondscoach deze week al besloten om met Roos het wedstrijdseizoen te beëindigen.''

”Het was een moeilijke emotionele keus, maar na ruim 10 jaar in het nationale kader te hebben gezeten en heel veel succes te hebben gehad, heeft mijn trouwe 18-jarige merrie toch al iets eerder haar rust verdiend. Ze zal het traject richting Parijs niet meer afmaken en niet meer starten op de laatste observatiewedstrijd in Deurne. Ik ben dankbaar dat ze thuis nog een heel goed leven gaat krijgen en voor alles wat we meegemaakt hebben samen.”

Grote successen

Krijnsen bracht Rosenstolz N.O.P. sinds april 2014 op internationale wedstrijden uit. De para amazone reed met haar wedstrijden in Grade III en Grade IV. In 2015 maakten ze deel uit van het Nederlandse team op het EK in Deauville. Ze droegen bij aan de bronzen teammedaille en pakten individueel ook twee bronzen medailles. Twee jaar later deed ze met de merrie mee aan het EK in Göteborg. Hier werd ze met het team derde. In 2022 waren ze op het WK in Herning ook succesvol. Ze won goud met het team en reed Rosenstolz N.O.P. in de kür op muziek naar een zilveren medaille. Afgelopen jaar maakten ze nog deel uit van het team dat goud won op het EK in Riesenbeck. Individueel wonnen ze brons in de kür op muziek.

